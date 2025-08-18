الإثنين 18 أغسطس 2025
سياسة

قبل بدء الفصل التشريعي الثاني، كل ما تريد معرفته عن اختصاصات مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يستعد مجلس الشيوخ لبدء فصله التشريعي الثاني، عقب الإعلان النهائى عن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ليعقبها تشكيل المجلس وبدء أعماله في أكتوبر المقبل.

 

الفصل التشريعي الثاني 

وترصد فيتو تفاصيل اختصاصات المجلس مع اقتراب انعقاد فصله التشريعي الثاني، كالتالي:

 

حدد قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 ما يؤخذ فيه رأي المجلس، حيث تنص على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رأي مجلس الشيوخ في معاهدات الصلح

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

مجلس الشيوخ يخطر رئيس الجمهورية والنواب برأيه فيما يحال إليه

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
 

يشار إلى أنه حدد قانون مجلس الشيوخ، مدة العضوية بـ5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة.
 

مدة عضوية مجلس الشيوخ

وتنص المادة 6 من قانون مجلس الشيوخ على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

 

اختصاصات مجلس الشيوخ 

كما حددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث تنص على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
 

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، سوف تعلن خلال هذا الأسبوع نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تؤكد المؤشرات تفوق حزب مستقبل وطن، بالحصول على النسبة الأكبر من المقاعد الفردية، يليه حزب حماة الوطن، ثم الجبهة الوطنية. 

 

كما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، مقاعد القائمة، لعدم وجود منافس، حيث تضم 12 حزبًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 

