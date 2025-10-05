الأحد 05 أكتوبر 2025
بعد إعلان الموعد والرموز، مبالغ تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب والمستندات المطلوبة

انتخابات مجلس النواب،
انتخابات مجلس النواب، فيتو

بعد إعلان موعد الترشح والرموز الانتخابية، حدد قانون مجلس النواب، مبالغ التأمين اللازمة للترشح في انتخابات 2025، والتي من المقرر إجراؤها الشهر المقبل، يأتي ذلك وفقا لما أقره البرلمان من تعديلات على القانون خلال دور الانعقاد الخامس.


30 ألف جنيه تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

وأقر مجلس النواب، في تعديلات القانون، أن من بين المستندات المطلوبة للترشح إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمقاعد الفردية.

306 آلاف مبلغ تأمين الترشح في انتخابات مجلس النواب 

أما فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، فقد أقر قانون مجلس النواب من بين المستندات اللازمة للترشح إيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

مستندات مطلوبة لتقديم طلب الترشح في انتخابات مجلس النواب

ورد ذلك في المادة (10) من قانون مجلس النواب والتي تنص على: يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير  العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم بطلب الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار الذمة المالية لكل مرشح وأولاده وزوجته 

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. 

مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 

تقديم أي مستندات تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات 

المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

120 ألف جنيه مبلغ تأمين للقوائم في انتخابات مجلس النواب المقبلة

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

