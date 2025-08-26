رينارد يعلن قائمة منتخب السعودية لوديتي مقدونيا والتشيك

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، قائمة الأخضر لخوض وديتي مقدونيا والتشيك، التي تقام خلال معسكره بجمهورية التشيك خلال فترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة.

ويخوض منتخب السعودية خلال معسكره في التشيك مباراتين وديتين؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب مقدونيا يوم الرابع من سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براج، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب التشيك يوم الثامن من الشهر نفسه على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.

قائمة منتخب السعودية لمعسكر التشيك

وضمّت قائمة قائمة منتخب السعودية لمعسكر التشيك 27 لاعبا وجاءت كالتالي: "نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان".

يذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، حيث يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

نجم منتخب السعودية يثير الجدل بإعلان الاعتزال: الحساب كان متهكر

فيما أثار اللاعب عبد الله عطيف، نجم خط وسط أهلي جدة والمنتخب السعودي، حالة من الجدل الواسع في الوسط الرياضية، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" بيانا يعلن من خلاله اعتزاله كرة القدم، قبل أن يخرج لاحقا لينفي الأمر.

وكانت رسالة اعتزاله قد نشرت عبر الحساب الشخصي له، وجاء فيها: "أصعب قرار في حياتي، والحمد لله على كل حال، ولعل في الأمر خيرة، يا رب".

كما تضمنت الرسالة شكرا خاصا للجماهير على دعمهم له خلال مسيرته، خاصة في فترات الإصابة، مع تمنياته للجميع بالتوفيق.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير والإعلاميين مع الرسالة، وانهالت التعليقات التي تودع اللاعب صاحب المسيرة الحافلة، لا سيما بعد ابتعاده عن الملاعب منذ إصابته القوية بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2023، وهي الإصابة الثالثة له من نفس النوع خلال مسيرته.

لكن بعد ساعات، خرج عبد الله عطيف لينفي ما نشر، مؤكدا أن حسابه تعرض للاختراق، وكتب: “الحساب كان متهكر للأسف.. رجعته ولله الحمد”.

