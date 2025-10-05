السد العالي، صمام أمان المصريين من الجفاف والفيضانات

منذ افتتاحه عام 1971، لعب السد العالي دورا حاسما في حماية مصر من مخاطر الجفاف والفيضانات عبر تنظيم تدفق مياه النيل وتخزين الفائض في بحيرة ناصر.

أصبح السد العالي درع الأمان لمصر خلال فترات الجفاف الممتدة في الفترة من 1981 وحتى 1988، واتخذت الحكومة وقتها إجراءات احترازية مشددة بمنع مظاهر استغلال المياه في دون الأغراض الأساسية والضرورية، ولعب السد العالي وقتها دورا أساسيا بتوفير المياه لمصر من مخزون بحيرة ناصر لتعويض انخفاض إيراد النيل، مما حافظ على استقرار الزراعة وإنتاج الكهرباء. وفي المقابل.

في المقابل، استقبل السد العالي علم 1988 واحد من أكبر فيضانات نهر النيل في التاريخ الحديث بعد انتهاء دورة الجفاف في الثمانينيات، حيث خلف الفيضان إصرار كارثية في السودان وصلت إلى فقدان قرابة 750 ألف نسمة لمنازلهم، ونجح السد في استيعاب كميات المياه الهائلة والتي استمرت لعدة سنوات مقبلة وتكررت فيضانات عارمة أيضا عام 2002 ولم يشعر بها المصريون بسبب السد العالي والإدارة الاحترافية لمنظومة المياه في مصر لمشهد الفيضانات.

وفي عام 2019 تعرض السودان لفيضانات وسيولة مرتفعة، تسببت في أضرار كبيرة على مستوى البنية التحتية والأرواح، وهي من المرات التي لم يشعر فيها المصريون بتأثيرات الفيضانات بعد أن استوعب السد العالي كميات المياه الواردة من السودان دون أضرار.

وآخر تلك المواقف ما تعرضت له السودان مؤخرا من فيضانات، وكان تأثيرها محدودا جدا في مصر بغرق بعض أراضي طرح النهر لفترة وجيزة دون أضرار كبيرة.

وعملت الحكومات المتتالية على رفع قدرة السد على التعامل مع المياه الفائضة، فتم إنشاء مفيض توشكى ليكون صمام أمان إضافي لتصريف الفائض من بحيرة ناصر عند ارتفاع منسوبها عن الحد الآمن، ودخل المفيض الخدمة لأول مرة في اكتوبر 1996 عندما ارتفع منسوب المياه أمام السد إلى نحو 178.55 مترا، فتم تصريف المياه الزائدة إلى منخفض توشكى، ولاحقا تحولت منطقة توشكى إلى مشروع قومي للتنمية الزراعية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لبحيرة ناصر 162 مليار متر مكعب من المياه، وهي قرابة 3 أضعاف حصة مصر السنوية من مياه النيل، ويتم تحويل المياه من السد الحالي إلى مفيض توشكى عند مناسيب 178.5 متر و180 متر، وفقا لتقديرات وزارة الموارد المائية والري والتي تضع أمان جسد السد العالي أولوية في اتخاذ القرارات الخاصة بفتح المفيض وتصريف المياه الزائدة.

