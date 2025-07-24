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منتخب جامعات مصر للتايكوندو يفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الصيفية بألمانيا

الجامعات المصرية
الجامعات المصرية

حقق منتخب جامعات مصر للتايكوندو – كيروجي فرق مختلط – إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الرياضة الجامعية المصرية، وذلك برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية. 

 وبإشراف كل من الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ورئيس بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات المشاركة في دورة الألعاب الصيفية للجامعات بألمانيا، والدكتور عمرو علام أمين صندوق الاتحاد الرياضي للجامعات والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ونجح كل من آية شحاتة، ويحيى حسن، وعبدالله عصام، ونادين عمرو، (لاعبي منتخب مصر للتايكوندو) في التتويج بالميدالية الفضية ضمن منافسات دورة الألعاب الجامعية العالمية – راين روهر 2025 المقامة في ألمانيا، وذلك بعد أداء بطولي ومشرف في المباراة النهائية أمام منتخب أوزبكستان.

ومن جانبه هنأ أيمن عاشور منتخب جامعات مصر للتايكوندو بهذا الفوز المستحق، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس قوة الرياضة الجامعية المصرية، وتفوق أبطالها على الساحة الدولية، ويعد دليلًا واضحًا على الجهد الكبير والمثمر الذي تبذله الدولة، ممثلة في مؤسساتها التعليمية والرياضية؛ لدعم الرياضة الجامعية، وتوفير كل سبل النجاح والتميز لطلابنا الرياضيين، موجهًا الشكر لكل من ساهم في هذا النجاح.

جدير بالذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يشارك في هذه الدورة ببعثة رسمية مكونة من 36 طالبًا وطالبة، يتنافسون في مسابقات (التايكوندو، ألعاب القوى، الجمباز، كرة السلة ٣X٣، الريشة الطائرة) وذلك خلال الفترة من (16- 26) يوليو الجاري. 

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