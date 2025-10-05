انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بالأسواق.. البلطي يتراجع 20 جنيها.. الشعبة توضح أسباب الانخفاضات وتتوقع استمرارها مع بدء موسم الصيد

سجلت أسعار الأسماك وخاصة الشعبية انخفاضات واضحة خلال الأسبوع الأخير مثل البلطي ممتاز الذي انخفض في سوق العبور من مستويات سعرية تزيد على 80 جنيهًا، لمستوى سعري يصل لـ 70 جنيهًا، بانخفاضات تراوحت بين 10 و20 جنيهًا حسب حجم السمكة.

انخفاض أسعار السمك لحدود سعرية لم يصل لها منذ شهور

ويعد هذا الانخفاض في سعر السمك الأول منذ شهور عدة؛ حيث وصلت أسعار الأسماك إلى مستويات سعرية عالية، فهل يواصل سعر السمك الانخفاض خلال الفترة المقبلة، وما هي أسباب هذه الانخفاضات؟

سعر السمك اليوم

أسباب انخفاض سعر الأسماك بالسوق المحلي

أكد محمد جعفر عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض سعر السمك في الأسواق، خلال الفترة الحالية، بنسب كبيرة، مرجعًا أسباب انخفاض سعر السمك إلى وفرة المعروض منه، وذلك بعد بدأ موسم الصيد الذي بدأ في منتصف سبتمبر الماضي.

موسم صيد الأسماك في مصر يستمر حتى نهاية إبريل

وأشار إلى أن موسم صيد الأسماك في مصر يستمر حتى نهاية إبريل المقبل، موضحًا أن أسعار السمك المكرونة انخفضت مع بدء موسم الصيد في محافظة السويس، ليتراوح سعر سمك المكرونة بين 90 و120 جنيهًا.

توقعات بانخفاض جديد يصل لـ 15% في أسعار السمك

وأضاف: كما تراجع سعر البلطي ليتراوح بين 50 و70 جنيهًا، والبوري بين 90 و140 جنيهًا؛ حسب الحجم، وأن سعر الأسماك في متناول الجميع بعد الانخفاضات الأخيرة، متوقعًا استمرارها مع زيادة المعروض من أصناف الأسماك، وتسجيل انخفاضات جديدة بنسبة من 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة.

بداية موسم صيد الشانشولا

وفي نفس السياق؛ نشر الجهاز التنفيذي لسوق العبور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن الفترة الحالية هي بداية موسم صيد «الشانشولا» لأسماك الباغة والموزة والسردين والكسكمري.

ما هي الشانشولا؟

يشار إلى أن الشانشولا هي تقنية صيد تستخدم في خليج السويس، باستخدام شباكًا لصيد السمك الذي يعيش بالقرب من السطح مثل الباغة والسردين والكسكمرى.

إنطلاق عمليات صيد الشانشولا بعد فترة الراحة البيولوجية

وانطلقت عمليات صيد الشانشولا في منتصف سبتمبر الماضي، بعد فترة توقف دامت 4 شهور، سميت بفترة الراحة البيولوجية للبيئة البحرية، بهدف إعطاء الفرصة لعمليات تكاثر الأسماك.

أسعار السمك والجمبري اليوم

وعن أحدث أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 5 أكتوبر 2025، فجاءت كالآتي:

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 69 إلى 71 جنيهًا.

البلطي ممتاز من 69 إلى 71 جنيهًا. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 180 إلى 300 جنيه للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 160 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 350 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 50 إلى 170 جنيها، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر المرجان وسط من 100 إلى 170 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 160 إلى 240 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

تراوح سعر كيلو جمبري جامبو من 850 إلى 970 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الجمبري الممتاز من 730 إلى 830 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط من 600 جنيه إلى 700 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 170 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 200 جنيه إلى 400 جنيه للكيلو.

تراوح سعر البوري حجم كبير من 180 جنيهًا إلى 220 جنيها.

تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 110 إلى 180 جنيهًا.

