محافظ الدقهلية في احتفالات نصر أكتوبر: إرادة الشعوب لا تُقهر (فيديو)

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن محافظة الدقهلية كانت دائمًا في طليعة المحافظات التي قدمت الشهداء فداءً للوطن، وخرج منها العلماء والمبدعون الذين ساهموا في رفع راية مصر، مشددًا على أن "إرادة الشعوب أقوى من أي عدو، وتستطيع أن تقهر كل المخاطر مهما كانت".

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالات محافظة الدقهلية بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث أشاد المحافظ بما حققته القوات المسلحة المصرية من ملحمة تاريخية كتبت بدماء الشهداء، الذين سطروا صفحات مشرقة في تاريخ مصر الحديث.

وقال المحافظ: "ذكرى أكتوبر المجيدة تذكرنا بيوم سطعت فيه شمس النصر، وحققت فيه العسكرية المصرية أنصع البطولات، ولقّنت العدو دروسًا لا تُنسى... فالنصر لا يأتي إلا بعد عناء، والثمرة لا تُقطف إلا بعد جهد كبير".

وأكد اللواء مرزوق أن روح أكتوبر ما زالت حية، ونستلهم منها كل معاني التضحية والفداء، ومن هذه الروح ننطلق في مرحلة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مستقبل أفضل يليق بالمصريين.

كما وجه المحافظ التحية لأرواح الشهداء وأبطال القوات المسلحة، قائلًا إن "انتصار أكتوبر لم يكن مجرد نصر عسكري، بل كان محطة فاصلة دشنت لمرحلة جديدة من تاريخ الوطن، ورسخت عقيدة أن قوة مصر هي التي تحمي السلام وتصونه".

وفي إطار الاحتفالات، بعث محافظ الدقهلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاء فيها: "يسرني ويشرفني - بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الدقهلية - أن أرفع لسيادتكم أسمى آيات التهنئة بمناسبة الذكرى المجيدة الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ذكرى العزة والكرامة، التي جسد فيها رجال قواتنا المسلحة أرقى معاني التضحية والانضباط والتخطيط المحكم، فصنعوا عبورًا أعاد للوطن عزته ومجده. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، وليتحقق لشعب مصر العزيز بكم ومعكم مزيد من الازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة. وكل عام ومصر بخير".

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على استمرار العمل بروح أكتوبر، ومواصلة الجهد من أجل خدمة المواطن، والارتقاء بجودة الحياة لكل أبناء الدقهلية، داعيًا الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل سوء.

