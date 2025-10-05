الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المؤبد لعاطل قتل زوجته وأصاب ابنته في التجمع

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته داخل سيارة ميكروباص بالتجمع الأول، بالسجن المؤبد.

كانت تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الاول بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين داخل سيارة ميكروباص واقدام الزوج على طعن الزوجة.

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين أن الزوج تشاجر مع زوجته لرغبتها في عدم ترك شقتها ورفضها الانتقال منها.

وأضافت التحريات أنه عقب زيادة مالك الشقة التي يستأجرها المتهم الأجرة قرر الأخير الانتقال منها، وهو الأمر الذي رفضته الزوجة وطلبت منه دفع الزيادة وعدم تركها، فنشبت بينهما مشاجرة داخل سيارة ميكروباص أثناء توجههم لمعاينة شقة أخرى أقدم فيها المتهم علي طعن زوجته وابنته مما أسفر عن مصرع الأولي وإصابة الثانية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة التجمع الخامس التجمع الخامس النيابة العامة

