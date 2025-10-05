الأحد 05 أكتوبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع. 

مؤشر “إيجي إكس 30”

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى 37024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 45% ليصل إلى مستوى 45381 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 16658 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

فيما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، وارتفع  "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 15785 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3657 نقطة.

