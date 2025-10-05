ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع.

مؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى 37024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 45% ليصل إلى مستوى 45381 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 16658 نقطة، وارتفع مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 11163 نقطة، وارتفع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 15785 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 3657 نقطة.

