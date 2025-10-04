نص أمر إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل سائق "توك توك"

تنظر محكمة جنايات الجيزة في 7 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة شقيقين في اتهامهما بقتل سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن، بغرض السرقة، وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.

محاكمة شقيقين بتهمة قتل سائق توك توك

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لقتلهما سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن لسرقته وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم محسن م، وحسام م بدائرة قسم شرطة إمبابة لأنهما في ليلة 20 / 2 / 2025 في محافظة الجيزة قتلا المجني عليه عمرو.ع، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن استوقفاه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية توك توك محل الواقعة، مطالبين إياه توصيلهما لأحد الأماكن فأستجاب لهما.

وأضاف أمر الإحالة، وما أن ظفرا به بمكان ناء عن أعين المارة حتى باغتاه وانقضا عليه، الأول مشهرا بوجهه سلاحا ناريا - فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات العيار، والثاني سلاحا أبيض - مطواة - محل الاتهامين اللاحقين - مهددين إياه لحمله على ترك الدراجة النارية والمغادرة محاولا الفرار، بينما تعدى الثاني عليه بذات السلاح الأبيض حوزته ووضعه بجانب المجني عليه لإرهابه.

وأفاد أمر الإحالة، أن المجني عليه قابل ذلك بالرفض واستمر في مقاومتهما، وآنذاك أطلق الأول صوبه عيارا ناريا من ذات السلاح الناري استقر برأسه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

