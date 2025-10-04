السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص أمر إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل سائق "توك توك"

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات الجيزة في 7 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة شقيقين في اتهامهما بقتل سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن، بغرض السرقة، وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.

محاكمة شقيقين بتهمة قتل سائق توك توك 

وفي وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بإحالة شقيقين إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لقتلهما سائق توك توك بعد أن استدرجاه لتوصيلهما إلى أحد الأماكن لسرقته وأطلقا النيران على رأسه بإمبابة.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم محسن م، وحسام م بدائرة قسم شرطة إمبابة لأنهما في ليلة 20 / 2 / 2025 في محافظة الجيزة قتلا المجني عليه عمرو.ع، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك بأن استوقفاه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية توك توك محل الواقعة، مطالبين إياه توصيلهما لأحد الأماكن فأستجاب لهما.

وأضاف أمر الإحالة، وما أن ظفرا به بمكان ناء عن أعين المارة حتى باغتاه وانقضا عليه، الأول مشهرا بوجهه سلاحا ناريا - فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات العيار، والثاني سلاحا أبيض - مطواة - محل الاتهامين اللاحقين - مهددين إياه لحمله على ترك الدراجة النارية والمغادرة محاولا الفرار، بينما تعدى الثاني عليه بذات السلاح الأبيض حوزته ووضعه بجانب المجني عليه لإرهابه.

وأفاد أمر الإحالة، أن المجني عليه قابل ذلك بالرفض واستمر في مقاومتهما، وآنذاك أطلق الأول صوبه عيارا ناريا من ذات السلاح الناري استقر برأسه محدثين إصابته التي أودت بحياته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة محكمة الجيزة محكمة الجنايات

مواد متعلقة

ضبط مزارع أجبر موظفا على دفع إتاوة بالجيزة

الأكثر قراءة

القائمة الكاملة لأسعار تذاكر متحف الطفل، وهذا رابط الحجز

وفاة نجم الزمالك السابق

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

حماس تضع شرطًا جديدًا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads