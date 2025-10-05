تحت جبل ومجهز ببحيرات ومطعم، الكشف عن مخبأ ترامب للاحتماء حال وقوع ضربة نووية

أفادت قناة "نيوز نايشن" التلفزيونية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلجأ إلى مخبأ تحت جبل في كولورادو للاحتماء من أي هجوم نووي محتمل.



ووفقا لمعلومات القناة، تم نحت الملجأ في الصخر في ستينيات القرن العشرين، وهو يمثل مدينة تحت الأرض مستقلة بالكامل تتكون من 15 مبنى. وهو مجهز بمحطة طاقة خاصة، وأنظمة تدفئة وتبريد، وبحيرات تحت الأرض لتوفير مياه الشرب.

ويعمل داخل الملجأ مطعم "ساب واي" للوجبات السريعة، الذي يوصف بأنه "الأكثر أمانا في العالم"، ووفقا للعسكريين، فإن الإمدادات الغذائية كافية لفترة طويلة للطاقم.

يذكر أن المنشأة في كولورادو من المفترض أن تكون خط الدفاع الأخير للبلاد، وقادرة على تحمل ضربة بأسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية وإشعاعية، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية واندفاعات كهرومغناطيسية.

تم تثبيت الملجأ على نوابض عملاقة تمتص موجة الصدمة من الانفجار النووي. ويزعم العسكريون أن المجمع في جبل شايان يمكنه النجاة حتى من انفجار يمكن أن يكون أقوى بألف مرة من القنبلة التي أُلقيت على هيروشيما من مسافة قريبة.

