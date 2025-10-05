إعلام الأزهر ينظم اليوم ندوة تثقيفية حول انتصارات أكتوبر وصناعة الوعي الإعلامي

ينظم قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام للبنين بجامعة الأزهر الشريف ندوة تثقيفية بعنوان: “انتصار أكتوبر المجيد...الذاكرة الوطنية وصناعة الوعي الإعلامي”، وذلك اليوم الأحد الموافق 5 من أكتوبر 2025م، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا.

إعلام الأزهر تنظم ندوة تثقيفية حول انتصارات أكتوبر وصناعة الوعي الإعلامي

تقام الندوة برعاية الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، ويشارك فيها نخبة من القامات الفكرية والعسكرية، حيث يحاضر اللواء أركان حرب حمدي لبيب عثمان، الخبير العسكري وقائد أركان حرب القوات المسلحة سابقًا، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني العواري، أستاذ التفسير وعلومه وعميد كلية أصول الدين بالقاهرة سابقًا، إلى جانب حضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور محمد ورداني، أستاذ الصحافة والنشر المساعد بالكلية، حيث تتناول فعالياتها أبعاد انتصار أكتوبر المجيد باعتباره محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وكيف أسهم الإعلام الوطني في ترسيخ الوعي الجمعي وصناعة ذاكرة وطنية متجددة للأجيال المتعاقبة.

التأكيد على دور الأزهر الشريف في دعم القضايا الوطنية والمجتمعية

وتأتي هذه الندوة ضمن أنشطة كلية الإعلام المستمرة لتعميق الانتماء الوطني لدى الطلاب، والتأكيد على دور الأزهر الشريف في دعم القضايا الوطنية والمجتمعية، باعتباره منارة علمية وفكرية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.