20 عاما من الترميم، «فيتو» ترصد تفاصيل مقبرة أمنحتب الثالث بالأقصر بعد افتتاحها (فيديو)

رصدت عدسة «فيتو» فيديو لـ مقبرة الملك أمنحتب الثالث، في الوادي الغربي بالأقصر والتي كانت مغلقة للترميم لمدة 20 عاما، تحت إشراف البعثة اليابانية من جامعة واسيدا، بالتعاون مع اليونسكو والمجلس الأعلى للآثار.

افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك

وكشف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في تصريحات خاصة لـ «بوابة فيتو»، أنه تم ترميم المقبرة على عدة مراحل، شملت الأعمدة داخل غرفة الدفن ونظافة وصيانة النقوش فيها، وجرى تجديد سلم الزيارة، والإضاءات، حيث تعتبر تلك المقبرة من أكبر مقابر البر الغربي في وادي الملوك، حيث تضم عدد من الممرات الهابطة، وبئر دفن، وغرفة دفن رئيسية، وتابوت، و3 غرف جانبية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المقبرة تم وضعها على خارطة السياحة الثقافية وهي أهم المقابر في وادي الملوك بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وأشار إلى أن المقبرة تم سرقتها في عصر الأسرة الـ21 قبل الميلاد لكافة مقتنياتها، أيضا حتى التابوت الملك امنحوتب الثالث تم سرقته ماعدا الغطاء وكان عبارة 200 قطعة متفرقة.

يذكر أن المقبرة تم افتتاحها اليوم لأول مرة منذ اكتشافها عام 1799م، وتم الافتتاح بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، وعدد من ممثلي المحافظة، ولجنة السياحة الثقافية بالمحافظة،مقبرة الملك أمنحتب الثالث هي المقبرة تحمل الاسم الكودي، WV22 أو KV22.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.