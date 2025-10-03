الجمعة 03 أكتوبر 2025
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث في منطقة وادي الملوك لأول مرة غدا

الأقصر، فيتو
تفتتح وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، غدا السبت، مقبرة الملك أمنحتب الثالث في منطقة وادى الملوك لأول مرة منذ اكتشافها عام 1799، وذلك عقب انتهاء عمليات الترميم والصيانة داخل المقبرة، والتي استمرت لقرابة عقدين من الزمن.

أعمال ترميم وتطوير مقبرة الملك أمنحتب الثالث

وجاءت عمليات ترميم المقبرة على 3 مراحل انطلقت في عام 2004 وحتى عام 2024، وذلك لمدة 20 عامًا من أعمال الترميم والتعاون بين مصر واليابان واليونسكو، حيث سيتم افتتاح المقبرة بحضور كل من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولفيف من قيادات السياحة والآثار من حول مصر.

اكتشافات مقبرة الملك أمنحتب الثالث

يذكر أن مقبرة الملك أمنحتب الثالث لم تفتح منذ اكتشافها عام 1799م، ومن المقرر فتحها للزيارة اعتبارا من بعد غدا السبت، وهي مقبرة تم اكتشافها 1799 بواسطة المهندسين الفرنسيين بروسبر جولوا وإدوارد دي فيلييه دي تيراج ضمن حملة نابليون على مصر.

تعد المقبرة من أهم اكتشافات وادي الملوك على الرغم من العثور عليها فارغة، ويُعتقد أن محتوياتها قد نُقلت أو تعرضت للنهب بعد تعرض المقبرة لفيضانات تسببت في أضرار جسيمة لمحتوياتها، خاصة بعد عهد الملك أمنحتب الثالث وفترة العمارنة.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الملك أمنحتب الثالث المجلس الأعلي للأثار مقبرة الملك أمنحتب الثالث وزارة السياحة

