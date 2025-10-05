تفاصيل أراضي الإسكان المتميز بأخميم الجديدة (صور)

كشفت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم على قطع أراضي الإسكان المتميز ضمن الطرح السادس "مسكن" والتي تطرحها بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة 224 قطعة أرض بمساحة 370 - 539 مترا مربعا بسعر المتر 2095 جنيهًا.

وأخميم الجديدة إحدى مدن الجيل الثالث، تقع ضمن مدن إقليم جنوب الصعيد، حيث تقع جغرافيا ضمن مدن محافظة سوهاج، تعتبر نافذة محافظة سوهاج على طريق الصعيد البحر الأحمر الذي يربط بين محافظة سوهاج وميناء سفاجا، وميناء الغردقة، تبعد المدينة حوالي 10 كم من مدينة سوهاج الأم. تشغل المدينة مساحة حوالي 9930 فدانا، يرجع تاريخ نشأة المدينة إلى عام 2000، حيث صدر القرار الجمهوري رقم 195 لسنة 2000.



وتصل قيمة جدية الحجز إلى 100 ألف جنيه، وتطرح الوزارة 828 قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

خطوات حجز أراضي الإسكان

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.