عمرو سعد يبدأ التحضيرات في ألمانيا لفيلمه الجديد

نشر الفنان عمرو سعد صور جديدة أثناء تواجده في ألمانيا استعدادا لفيلم جديد يستعد لتصويره هناك

يذكر أن يشارك عمرو سعد في موسم دراما رمضان 2026 بـ مسلسل جديد يحمل اسم مبدئي "عباس الريس"، وهو من إنتاج صادق الصباح وستدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

وسبق وتعاون عمرو سعد مع المنتج صادق الصباح في موسم دراما رمضان الماضي 2025 في مسلسل سيد الناس، وحققا الثنائي سويًا نجاح كبير.

تألق الفنان عمرو سعد في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل سيد الناس، الذي حقق نجاح كبير.

يتعاون في بطولة مسلسل سيد الناس نخبة كبيرة من نجوم الفن بجانب الفنان عمرو سعد أبرزهم الفنانة ريم مصطفى، الفنان أحمد زاهر، أحمد رزق، الفنانة القديرة إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي ومن إنتاج صادق الصباح.

