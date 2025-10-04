السبت 04 أكتوبر 2025
خارج الحدود

حركة الشباب تتبنى هجومًا على مركز للاستخبارات وسط مقديشو

حركة الشباب،فيتو
حركة الشباب،فيتو

دوى انفجار هائل، عصر السبت، في مقديشو أعقبه إطلاق نار في جوار مركز تابع لأجهزة الاستخبارات الصومالية يتم فيه عادة استجواب مقاتلين من حركة الشباب.

وتبنت الحركة الهجوم في انعكاس لتدهور الوضع الأمني في هذا البلد الفقير الواقع بالقرن الإفريقي.

وقالت الحركة في بيان إن "المقاتلين شنوا اليوم السبت عملية على المركز المعروف باسم غودكا جيلاكاو في مقديشو".

وسيطر المتمردون الشباب على عشرات المدن والقرى منذ شنوا هجومهم في بداية العام، على حساب التقدم الذي أحرزته الحكومة الصومالية خلال حملتها العسكرية عامي 2022 و2023.

الحكومة الصومالية حركة الشباب حكومة الصومال الصومال

