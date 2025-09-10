الصومال يعلن مقتل قيادي بميليشيا تورطت في هجوم على موكب الرئيس

أعلن جهاز الاستخبارات والأمن الصومالى بالتعاون مع شركائه الدوليين عن القضاء على محمد عبدى طبلاوى أفرح القيادي فى ميليشيا مرتبطة بتنظيم القاعدة.

العملية نفذت في منطقة أوغنجي بإقليم شبيلي السفلى

وأشار جهاز الاستخبارات الصومالي، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، إلى أن العملية نفذت في منطقة أوغنجي بإقليم شبيلي السفلى، واستهدفت سيارة كان يستقلها القيادي إلى جانب أحد معاونيه، وأسفرت عن مقتلهما فورًا.

سلسلة هجمات إرهابية أودت بحياة مدنيين

ويعد القيادي القتيل العقل المدبر للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الرئيس الصومالي بتاريخ 18 مارس الماضي، بالإضافة إلى تورطه في سلسلة هجمات إرهابية أودت بحياة مدنيين خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد جهاز الاستخبارات الصومالي أنه سيكشف لاحقًا مزيدًا من التفاصيل حول العملية والأدلة التي توثق تورط القيادي في أعمال العنف والإرهاب.

