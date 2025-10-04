السبت 04 أكتوبر 2025
سياسة

مستقبل وطن يعلن تجهيز مساكن بديلة لمتضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية

وفد مستقبل وطن يزور
وفد مستقبل وطن يزور متضرري أراضي طرح النهر

تفقد وفد من الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في زيارة محافظة المنوفية، المنازل المتضررة بقرية دلهمو بمركز أشمون، بعد تأثرها بتداعيات ارتفاع منسوب نهر النيل وغمر عدد من أراضي طرح النهر، وذلك للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة الجهود لاحتواء الموقف، وتجهيز المساكن البديلة، لتسلميها للسكان المتضررين من غرق منازلهم.

 

وضم وفد الأمانة المركزية، النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب فخرى طايل، أمين العمل الأهلى المركزي، النائب محمود طاهر، النائب أحمد سعد، النائب محمد الكيال، النائب أسامة مدكور، أمناء مساعدين أمانة التنظيم المركزية، ورفعت زهران، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري المركزية.

 

تفاصيل زيارة وفد مستقبل وطن للمتضررين من غرق أراضي طرح النهر في المنوفية

ورافق وفد الأمانة المركزية،  خلال الزيارة، النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بمحافظة المنوفية؛ والنائب أحمد الخشن؛ أمين مساعد الحزب بالمحافظة؛ محمد بط أمين تنظيم الحزب بالمنوفية، النائب صابر عبدالقوي؛ النائب عصام يس؛ وعبدالحليم الكشاك أمين الحزب بمركّز أشمون.

 

تشكيل لجنة بحزب مستقبل وطن لبحث حالات متضرري أراضي طرح النهر 

وأكد النائب حسام الخولي، تشكيل الأمانة المركزية بالحزب، لجنة ميدانية لمتابعة حالات المتضررين بشكل مباشر، والتدخل لتقديم الدعم الكامل لهم وتوفير مساكن بديلة، فضلا عن تجهيزها بكافة الاحتياجات الأساسية لهم.

طرح النهر اراضي طرح النهر مستقبل وطن المنوفية الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن

