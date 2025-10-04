لحل أزمة متضرري طرح النهر، مستقبل وطن يشكل لجنة ميدانية للمتابعة اليوم

تشكل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لجنة ميدانية تتوجه إلى المنوفية اليوم السبت، لمتابعة حالات المتضررين في أراضي طرح النهر بسبب زيادة منسوب المياه، والتدخل لتقديم الدعم الكامل.

توفير احتياجات متضرري أراضي طرح النهر

وأكد حسام الخولي، نائب رئيس مستقبل وطن، أن الحزب سيتولى كافة الأمور المتعلقة بتسكين المتضررين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، لضمان عدم تعرض أي أسرة لمخاطر إضافية نتيجة المياه الطارئة.

دعم المتضررين بسبب أراضي طرح النهر

وأشار إلى أن دور الحزب في هذه المرحلة يتجاوز الدعم التقليدي، ليصل إلى المشاركة العملية في إدارة الأزمة، وتقديم حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أهمية تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني، وكذلك التعاون بين الأحزاب السياسية، الجهات التنفيذية، والمواطنين أنفسهم لتخفيف آثار الأزمة.

وأشار إلى التزام حزب مستقبل وطن بالمبادرات الإنسانية والاجتماعية في كل مناطق مصر، خصوصًا في ظل التحديات البيئية التي تواجه بعض المحافظات.

حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات في أراضي طرح النهر

وأوضح أن جميع الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتوفير بيئة آمنة للأهالي خلال فترة طرح النيل، مع العمل على تعويض المتضررين وفق الضوابط القانونية والإنسانية.

وأعلن نائب رئيس مستقبل وطن، أن الحزب مستعد للتحرك لتلبية الاحتياجات الطارئة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة بشأن متضرري أراضي طرح النهر في المنوفية، تأتي تأكيدًا على مسئولية الأحزاب تجاه المجتمع وواجبها في دعم الدولة والمواطنين على حد سواء.

