السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطينى

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقًا                 لمقترح الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، أملًا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة.

تأتى هذه المشاورات بحسب بيان وزارة الخارجية فى إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب فى قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس غزة وفدين من إسرائيل وحركة حماس المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ترامب

مواد متعلقة

وزير الخارجية يؤكد لنائب الرئيس الفلسطيني ضرورة وقف الحرب في غزة ورفض مخطط التهجير

وزير الخارجية: الجالية المصرية بفرنسا ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات بين القاهرة وباريس (صور)

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

بعد تدهور النتائج، مجلس الزمالك يطالب جون إدوارد بإقالة يانيك فيريرا

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

بكاء حسين الشحات بعد تعرضه للإصابة أمام كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

عناوين معامل تحاليل المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صبغ اللحية جائز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

كيف يعامل الإنسان مع من أساء إليه؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تبدأ غدا، الأعمال المستحبة في الأيام البيض لشهر ربيع الثاني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads