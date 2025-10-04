مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطينى

تستضيف مصر وفدين من إسرائيل وحركة حماس يوم ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين طبقًا لمقترح الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، أملًا فى وضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتى استمرت على مدار عامين متصلين.

يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة.

تأتى هذه المشاورات بحسب بيان وزارة الخارجية فى إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب فى قطاع غزة.

