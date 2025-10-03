لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

قالت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في غزة، مساء اليوم الجمعة: إن الأجهزة الأمنية مصممة على ملاحقة كل المتورطين وتقديمهم للعدالة الثورية.

رفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون

وبحسب الجزيرة، أضافت وزارة الداخلية في غزة: سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن المواطنين أو يتعاون مع الاحتلال.. بعض العصابات تحتمي بالاحتلال بهدف إشاعة الفوضى وضرب الأمن الداخلي.. ندعو العائلات العريقة بخان يونس لرفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون".

وتابعت وزارة الداخلية في غزة: "الأجهزة الأمنية لن تسمح بانتشار الانفلات وستواصل مهامها لحماية المواطنين، تدخل الاحتلال يؤكد أن تلك المليشيات تقدم له خدمة مباشرة، الاحتلال تدخل جوا لحماية مجموعات الانفلات الأمني أثناء ملاحقتها في خان يونس".

عصابات إجرامية متورطة في قتل مواطنين والتمثيل بجثثهم

ووفقا للجزيرة، استطردت وزارة الداخلية في غزة: الشرطة لا تستهدف عائلة بعينها بل تلاحق متورطين في جرائم تهدد السلم الأهلي.

وأشارت وزارة الداخلية في غزة إلى مقتل أحد أبرز المتورطين في حوادث القتل في المهمة الأمنية وتم اعتقال آخرين، لافتة إلي أن عناصر الشرطة كانوا يلاحقون عصابات إجرامية متورطة في قتل مواطنين والتمثيل بجثثهم.

وقتل وأصيب عدد من المسلحين الفلسطينيين، فجر الجمعة، إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، وآخرين من عشيرة المجايدة، وذلك في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

