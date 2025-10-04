مشجع الزمالك الباكي: لازم نتقبل الخسارة عشان نحس بطعم المكسب (فيديو)

قال زياد رضا الذي لُقّب بـ"مشجع الزمالك الباكي: إنه لازم نتقبل الخسارة علشان نحس بطعم المكسب بعدين، دموعي بسبب حب الزمالك وليس أكثر.

الزملكاوي الباكي: دموعي حبا في الزمالك

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن دموعه لم تكن ضعفًا، بل تعبيرًا عن حبه العميق وانتمائه لـ القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن حب جماهير الزمالك لن يهزه تعثر في مباراة مهما كانت أهميتها.

بكاء مشجع الزمالك بعد الخسارة من الأهلي

ولم يتمالك المشجع الزملكاوي زياد رضا دموعه في مدرجات التالتة يمين عقب خسارة فريقه أمام الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة القمة الأخيرة.

الزمالك يتعادل مع غزل المحلة ويخسر نقطتين

تعادل نادي الزمالك، مع نظيره غزل المحلة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وغزل المحلة

وسجل أحمد ربيع هدف نادي الزمالك في شباك غزل المحلة بالدقيقة 39 عن طريق رأسية مميزة.

ثم سجل محمود صلاح هدف التعادل لـ غزل المحلة بالدقيقة 65.

