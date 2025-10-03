الجمعة 03 أكتوبر 2025
قائمة إسبانيا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم

دى لافونتي
دى لافونتي

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، القائمة الرسمية لمعسكر أكتوبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

 يلتقي منتخب إسبانيا مع جورجيا يوم 9 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات، قبل أن يستضيف بلغاريا يوم 14 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة.

وشهدت قائمة إسبانيا استدعاء لامين يامال نجم برشلونة بعد عودته من الإصابة حديثًا، حيث جاءت قائمة اللاروخا لمعسكر أكتوبر كالتالي:

<strong>قائمة منتخب إسبانيا في معسكر أكتوبر</strong>

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ديفيد رايا - أليكس ريميرو

الدفاع: جريمالدو، كوكوريلا، - كوبارسي - فيفيان - لو نورماند - ماركوس يورينتي - بيدرو بورو - ديان هويسين.

خط الوسط: رودري -  أولمو - ميكيل ميرينو - زوبيمندي - أليكس جارسيا - بيدري - باينا - بابلو باريوس.

خط الهجوم: أويارزابال - فيران توريس - ريمي - لامين يامال - سامو -  خورخي دي فروتوس  - خيسوس رودريجز.

