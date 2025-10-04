السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 10 من  أكتوبر 2025م، الموافق 18 من ربيع الآخر 1447هـ، بعنوان: "صحح مفاهيمك".

“صحح مفاهيم” موضوع خطبة الجمعة القادمة


وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التعريف بمبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف وهدفها، والكلام بالتفصيل عن ثلاثة محاور للمبادرة وهي: (الغش في الامتحانات، وتخريب الممتلكات العامة، والخلافات الأسرية باعتبارها من أسباب الطلاق).

 

الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية

 

وفي سياق متصل واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم الدينية والوطنية، حيث أطلقت، اليوم الجمعة 3 من أكتوبر 2025م، عددًا من القوافل الدعوية الموسعة إلى مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة للتوسع في العمل الدعوي الميداني، وتفعيل الشراكة المؤسسية مع المؤسسات الدينية.

وجاء في طليعة هذه الجهود انطلاق قافلة دعوية كبرى إلى محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، شارك فيها سبعة من علماء الأزهر، وعشرة من علماء الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء، وتنقلت القافلة بين منطقتي وادي العمر والقسيمة، وشملت أداء خطبة الجمعة وعددًا من الدروس واللقاءات الجماهيرية الداعمة لأهالي سيناء.

كما انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف إلى محافظات: (الوادي الجديد، والغربية، وجنوب سيناء)، شارك فيها نخبة من العلماء من الجانبين، وأدوا خطبة الجمعة، وشاركوا في لقاءات دعوية هادفة ترسّخ مفاهيم الانتماء وتنشر الوعي الديني المستنير.

وتوجهت أيضًا هذا الأسبوع قوافل دعوية إلى المناطق الحدودية بمحافظات: (البحر الأحمر، ومطروح، والوادي الجديد، وجنوب سيناء)، في إطار حرص الوزارة على تعزيز حضورها الدعوي والتوعوي في المناطق النائية والحدودية، والوصول برسالتها إلى جميع فئات المجتمع.

وقد تحدث العلماء المشاركون في هذه القوافل حول موضوع خطبة الجمعة، والذي جاء بعنوان: "شرف الدفاع عن الأوطان"، مؤكدين أن حب الوطن فريضة شرعية، وأن الدفاع عنه شرف وواجب، وأن الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية أوطانهم هم في أعلى مراتب الفضل عند الله تعالى.

وضمن المبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك"، أطلقت الوزارة (27) قافلة دعوية نوعية للواعظات إلى (26) محافظة، تحت عنوان: "انتصارات أكتوبر واستلهام روح التحدي لبناء المستقبل". وقد سبقت القوافل مقارئ قرآنية للواعظات، وتناولت اللقاءات الدعوية الدروس المستفادة من ملحمة أكتوبر المجيدة، وأهمية استلهام روح التحدي والإصرار والعزيمة في بناء الحاضر وصناعة المستقبل، بما يرسّخ القيم الوطنية والإيمانية في نفوس النشء والشباب.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن هذه القوافل المتزامنة تُجسد دورها الريادي في نشر الخطاب الديني المعتدل، وتُعبر عن التزامها الكامل بمسئوليتها في بناء وعي وطني رشيد، وترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية في كل ربوع الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغش في الامتحانات الفكر الوسطي المستنير تصحيح المفاهيم خطبة الجمعة القادمة خطبة الجمعة صحح مفاهيمك مبادرة صحح مفاهيمك محافظة شمال سيناء موضوع خطبة الجمعة نشر الفكر الوسطي المستنير وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

الأكبر في خطة إعمار بيوت الله، الأوقاف تفتتح اليوم 27 مسجدا بالمحافظات

لفرض الانضباط الإداري والدعوي بالمساجد، توجيهات عاجلة من وزير الأوقاف لمديري المديريات

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل واقعة التعدى علي ضابط مرور بالقليوبية، وضبط المتهم

غضب بين خريجي طب الأسنان دفعة 2023 بعد إلغاء التكليف

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

خالد الغندور مهاجما فيريرا بعد التعادل أمام غزل المحلة: لا يصلح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

اللجنة الخاصة بـ النواب توافق نهائيا على مواد اعتراضات الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

منح النيابة حق التحقيق بدون محام يثير أزمة باجتماع مناقشة الاعتراض على "الإجراءات الجنائية"

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ عالم أزهري يوضح

“صحح مفاهيم”.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا سيدنا يونس من بطن الحوت؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads