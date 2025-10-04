السبت 04 أكتوبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، آرسنال يتقدم على وست هام 0/1 في الشوط الأول

آرسنال، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد وست هام بنتيجة 0/1 للجانرز، في المباراة التي تقام اليوم السبت، على ملعب الإمارات، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ديكلان رايس هدف آرسنال في شباك وست هام بالدقيقة 38.

تشكيل آرسنال ضد وست هام 

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: إيبيريتشي إيزي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، لياندرو تروسارد

أرتيتا يخوض مباراته رقم 300 مع آرسنال 

ويخوض المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، اليوم السبت، مباراته الـ300 على رأس القيادة الفنية لفريق آرسنال الإنجليزي، حيث يسعى إلى تجنب الهزيمة الثالثة تواليًا على ملعبه أمام وست هام بالدوري الممتاز.

ويسعى أرتيتا للحفاظ على آمال آرسنال في التتويج بلقب الدوري بعد تلقى صدمة في آخر موسمين   على يد وست هام الذي فاز عليه في ملعب الإمارات في آخر مباراتين.

ارسنال ضد وست هام أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

