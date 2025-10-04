موقف محمد صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وتشيلسي

يستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي، في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الانجليزي، مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج".

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وتشيلسي كالتالي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي



1. إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 8 أهداف.

2. أنطوان سيمينيو، بورنموث، 6 أهداف.

3. أنتوني، بيرنلي، 4 أهداف.

4. تياجو، برينتفورد، 4 أهداف.

5. هوجو إيكتيكي، ليفربول، 3 أهداف.

6. ريتشارليسون، توتنهام، 3 أهداف.

7. فيكتور جيوكيريس، آرسنال، 3 أهداف.

8. ويلسون إيزيدور، سندرلاند، 3 أهداف.

9. إسماعيلا سار، كريستال بالاس، 3 أهداف.

10. إنزو فرنانديز، تشيلسي، 3 أهداف.

11. جارود بوين وست هام، 3 أهداف.

12. محمد صلاح، هدفان.

محمد صلاح يسعي لاستعادة ذاكرة التهديف

ويسعي محمد صلاح أمام تشيلسي لاستعادة ذاكرة التهديف التي غابت في المباريات الثلاث الأخيرة بمختلف البطولات، حيث غاب عن التسجيل أمام إيفرتون وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا تهديفيًا مميزًا أمام تشيلسي بعدما ساهم في تسجيل 12 هدفًا خلال 24 مباراة لعبها ضد الفريق اللندني خلال مشواره الاحترافي مع جميع الفرق التي دافع عن ألوانها، وأحرز 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



ليدز يونايتد توتنهام هوتسبير – 2:30 عصرًا

أرسنال ووست هام - 5:00 مساءً

مانشستر يونايتد وسندرلاند - 5:00 مساءً

تشيلسي وليفربول - 7:30 مساءً

