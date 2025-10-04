العدد (682) من «فيتو» وأبرز عناوينه: مقاتلون ضد النازية الجديدة

شعبة الأدوية تحذر من أزمة حادة تضرب السوق خلال عام 2026

مقاتلون ضد النازية الجديدة

د.أحمد الطيب مواقفه الحادة أغضبت الإعلام الصهيونى

بيدرو سانشيز.. عاقب حكومة الاحتلال بخطوات عملية

سيريل رامافوزا.. قاد الدول الكبرى لمقاضاة إسرائيل أمام «العدل الدولية»

فرانشيسكا ألبانيزى.. المرأة الحديدية التى عادت الكيان وعاقبتها أمريكا

جوستافو بيترو.. دعا إلى تشكيل جيش عالمى لتحرير فلسطين

د. بدر عبد العاطى.. عندما تصبح الدبلوماسية المصرية سلاحًا فتاكًا

بورصة أسعار مقاعد البرلمان تشتعل فى الأحزاب السياسية

الأندية الشعبية تواجه شبح الهبوط إلى المظاليم

عودة المندوب السامى البريطانى

شكوك حول نوايا ترامب من خطة الـ21 بندًا لإنهاء حرب غزة

الحكومة تعتزم تشغيل المصانع المغلقة.. واقتصاديون: «أفلحت إن صدقت»

عودة باسم..القصة الكاملة

معاهدة السلام فى اختبار البقاء

حالة وحيدة تهدد بتجميدها..خبراء: حكومة نتنياهو لن تقترب من الخطوط الحمراء

رئيس «المعاهد الأزهرية» لـ«فيتو»: دمج الذكاء الاصطناعى بالمناهج التعليمية

أبطال فيلم «ضى» فى ضيافة «فيتو»: قدمنا عملا إنسانيا يجمع بين الدراما والواقعية

الملاك البريء

كيف خدع أشرف مروان الموساد.. وخبايا تصفيته فى لندن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.