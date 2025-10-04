السبت 04 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم السبت، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

468 ريالا للبيع.

وسعر الذهب عيار 21 في السعودية

410 ريالات للبيع.

وسعر الذهب عيار 18 في السعودية

351 ريالا للبيع.

ترى مجموعة “جولدمان ساكس”، التي لطالما تبنت موقفًا متفائلًا تجاه الذهب، أن المعدن النفيس ما زال لديه فرصة للصعود متجاوزا حتى تقديراتها السابقة، مدفوعا باهتمام المستثمرين من القطاع الخاص.

صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك

في مذكرة بحثية، قال محللون لدى البنك، من بينهم دان سترويفن: إن التدفقات القوية المفاجئة إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسبائك تجاوزت تقديراتهم السابقة.

احتمالية اتجاه مستثمري القطاع الخاص إلى تنويع استثماراتهم بشكل كبير في الذهب تمثل احتمالا صعوديًا كبيرا فوق توقعاتهم بوصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار في منتصف عام 2026، و4300 دولار بنهاية العام المقبل.

