رئيس حزب الاشتراكي المصري: نتيجة انتخابات الشيوخ صدمة لأحزاب المعارضة القديمة

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري: إن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ جاءت بمثابة صدمة لأحزاب المعارضة القديمة التي لم يحصد بعضها سوى مقعد أو اثنين عن طريق القوائم، وبالتالي انتخابات مجلس النواب ليست طوق نجاة لهذه الأحزاب.

وأرجع ذلك إلى أن نتائج الانتخابات القادمة "النواب" لن تتغير كثيرا عن الانتخابات الماضية "الشيوخ" ما لم تتغير استراتيجية الانتخابات.

خطورة انخراط رجال الاعمال في السلطة

وقال في تصريح لـ «فيتو»: إن احتكار السلطة من أحزاب الموالاة ورجال الأعمال الذين يدفعون الملايين للفوز بكرسي البرلمان ستكون نتيجتة في النهاية عدم وجود عمل سياسي وتنافس ديمقراطي، لأن الأصل في الانتخابات هو التنافس بين برامج مختلفة كل منها يعبر عن فئة اجتماعية تنتخب المرشح حتى يصل للبرلمان، ليعبر عن طموحاتها ومشاكلها، لكن الانحياز لفئة مهينة وهي فئة رجال الأعمال الذين يملكون الأموال يفقد الانتخابات الهدف المقصود منها.

وواصل بهاء الدين شعبان تصريحاته بقوله: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بفتح المجال والاستماع لكل الآراء المختلفة إلا أن ذلك للأسف لم يحدث، ولكي تتغير نوعية المرشحين لابد أن تتغير نهج وفلسفة العمل السياسي؛ لأن الأحزاب المعارضة ككل وليست القديمة فقط لن تستطيع كسر هذة القاعدة إلا بإدراك النظام خطورة تجاهل مطالب الجماهير كما حدث في عقود سابقة، أو أن يؤدي الأمر إلى الكبت وفقدان الثقة في البرلمان وبالتالي لابد من إصلاح سياسي.

خطورة تحجيم دور الأحزاب

وأكد شعبان أن النظام الانتخابي يلعب دورا في تحجيم دور الأحزاب، وذلك من خلال نظام القوائم المغلقة، وقد طالبنا مرارا بجعل النظام وفق القوائم النسبية حتى نفتح المجال لأكبر عدد من الأحزاب للتمثيل وفق الأصوات التي يحلون عليها، بالإضافة إلى أن هناك تقسيم الدوائر الذي يجعل من الصعب على أي حزب تغطية الدائرة بعد تقسيم مصر لأربع دوائر انتخابية، مع ضرورة فرض الرقابة على عملية مصروفات الدعاية، وبدون ذلك سيظل دور الأحزاب هامشي في التمثيل البرلماني.

