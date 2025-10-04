بالقاضية ممكن، منتخب مصر يهزم تشيلي بهدفين ويتأهل لدور الـ16 بمونديال الشباب

في مباراة مثيرة فاز منتخب مصر على نظيره تشيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب، ليتأهل بذلك إلى دور الـ 16.

افتتح التسجيل لـتشيلي نيكولاس في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل أحمد عابدين لمنتخب الشباب في الدقيقة 47، ثم أضاف عمر خضر الهدف الثاني في الدقيقة (90+4) من عمر المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت.

بهذه النتيجة يحتل اليابان المركز الأول بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تأتي مصر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع تشيلي فى المركز الثالث، ونيوزيلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضًا.

يذكر أن كأس العالم للشباب يتكون من 24 منتخبًا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.