وزير الاستثمار يتفقد المركز اللوجستي الجمركي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارة إلى المركز اللوجستي الجمركي المطور للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يعمل كمركز تحكم رئيسي ويربط كافة أطراف منظومة التجارة إلكترونيًا، ويؤكد على أهمية التحول الرقمي في حوكمة المنافذ.

شارك في الجولة التفقدية الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

مركز تحكم رئيسي يربط كافة أطراف منظومة التجارة إلكترونيًا

وخلال الجولة التفقدية للمركز الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة "أجيليتي" العالمية، تم عرض آلية عمل المنصة الرقمية الموحدة والتي تتيح تطبيق سياسة "الشباك الواحد" بكفاءة.

ويقع المشروع على بعد سبع كيلومترات عن ميناء العين السخنـــة، على مساحة 100 ألف متر مربع، وتقام مرحلته الأولى بمساحة 25 ألف متر مربع، وتشمل إنشاءات المشروع تشمل مباني، وساحات حاويات، ومرافق وطرق، وأنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام إضاءة بالطاقة الشمسية ومولدات الديزل لتوليد الكهرباء، ومعدات المشروع تتكون من شاحنات ورافعات للحاويات وميزان للشحنات وأنظمة التفتيش بالأشعة السينية.

ويتكون المشروع من ساحات وشبكة طرق داخلية وأماكن انتظار للشاحنات وورش صيانة للمعدات وميزان بسكول وماسح إشعاعي للشاحنات ومقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية ومكاتب إدارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركة " أجيليتي" ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن، والتخليص، والنقل.

ويحقق المشروع الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية وأيضا يساهم في تخفيف الضغط على ميناء السخنة ومنع تكدس البضائع والحاويات بها؛ بما يحقق زيادة في الطاقة الاستيعابية بساحات التداول وتقليل زمن الانتظار للسفن خارج الميناء

وأشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالربط الإلكتروني الذي يجمع بيانات كافة الجهات، من الخطوط الملاحية وحتى نتائج الفحص الصادرة من المعامل المركزية.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن القوة الحقيقية للمنظومة الجديدة لا تكمن فقط في كل جزء على حدة، بل في تكاملها الرقمي، مشيرًا إلى أن تكامل العقول الإلكترونية هو سر قوة منظومتنا التجارية، فهو يضمن تدفق البيانات بسلاسة، ويوفر شفافية كاملة، ويتيح اتخاذ قرارات ذكية تدعم سرعة الإفراج وحوكمة الإجراءات.

وأضاف أن وجود هذا المركز اللوجستي المطور، الذي يعمل بكفاءة منذ افتتاحه، هو الضمانة لتفعيل القدرات الهائلة للمشاريع الجديدة، ويؤكد للمستثمرين أن مصر لا تبني بنية تحتية مادية فحسب، بل تبني منظومات رقمية متكاملة تضاهي الأفضل عالميًا.

