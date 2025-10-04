السبت 04 أكتوبر 2025
اقتصاد

تعرف على موعد افتتاح معرض "تراثنا" للجمهور

معرض تراثنا
معرض تراثنا

يفتتح معرض “تراثنا ” للحرف اليدوية والتراثية، اليوم  السبت، على أن تفتح الابواب للجمهور والزائرين اعتبارا من غدًا الأحد.

 بينما تفتح الأبواب يوميا خلال فترة المعرض من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً خلال الفترة من ٤ -  ١١ أكتوبر، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

تمكين أصحاب المشروعات الحرفية 

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تمكين أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية المشاركين في معرض تراثنا من تحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال مشاركتهم في المعرض في نسخته الحالية، وذلك بتقديم خدمات فنية لتطوير مشروعاتهم الحرفية ومساعدتها على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية ورفع جودة المنتجات

ويوفر جهاز تنمية المشروعات باقة متنوعة ومقدمة باحترافية إلى المشاركين وبشكل مجاني.

 جناح "خدماتنا"

وقال رحمي أن الجهاز يقدم من خلال جناح "خدماتنا" عدد من الخدمات التي تهدف الى  مساعدة أصحاب المشروعات العاملين في مجال الحرف اليدوية لتطوير أعمالهم مثل: التصوير الاحترافي للمنتجات – تصميم لوجو للعارضين – تصميم المواقع الاليكترونية – تقديم استشارات فردية في التسويق والتصدير – استشارات في التسعير – استشارات في التعبئة والتغليف –  التدريب على التصوير باستخدام الموبايل – وعدد من الاستشارات الفنية المتخصصة – جلسات توعية جماعية وعروض تقديمية يتم تنظيمها خلال أيام فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن الجناح سيوفر خلال هذا العام لأول مرة خدمة استخدام الـ AI في تطوير الأعمال.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن جناح خدمات تطوير الأعمال سيقدم أيضا عدد من خدمات التحول الرقمي من خلال التوعية بالخدمات الاليكترونية المقدمة من الجهاز والجهات الشريكة (منصة المشروعات - التوعية بالتسويق الإليكتروني - خدمات المنصات الاليكترونية، بجانب الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز من خلال فروعة المنشرة على مستوى الجمهورية وكيفية تمكين أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من الحوافز والتيسيرات والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات 152لعام 2020 وقانون 6/2025 الذي يتم تفعيله حاليا بالتعاون بين الجهاز ووزارة المالية ومصلحة الضرائب ويقدم تيسيرات ضريبية لأصحاب هذه المشروعات.
وأشار رحمي إلى أن الخدمات متاحة أيضا للزائرين والجمهور الراغب في التعرف على الخدمات المتاحة لتطوير الأعمال والتي قد يحصلون عليها من الجهاز لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم أو حتى بدء مشروعاتهم.
 

