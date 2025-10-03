التصديري للصناعات الغذائية يضع اللمسات النهائية للجناح المصري بمعرض أنوجا 2025

تستعد مصر للمشاركة في فعاليات معرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولن الألمانية غدا، والذي ينعقد خلال الفترة من غدا السبت 4 – 8 أكتوبر الجاري

ويأتي ذلك بمشاركة 106 شركات مصرية، وبمساندة رسمية تعكس حرص الدولة على تعزيز مكانة الصادرات الغذائية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

حملات ترويجية غير مسبوقة في شوارع مدينة كولن الألمانية... و«التاكسيات» تتزين بالترويج للمنتجات المصرية

وشهدت مدينة كولن الألمانية انطلاق واحدة من أبرز الحملات الترويجية للجناح المصري بمعرض أنوجا 2025، حيث تجوب مئات سيارات "التاكسي" شوارع المدينة وهي مزينة بإعلانات لافتة عن المشاركة المصرية، ضمن برنامج ترويجي واسع يهدف إلى جذب الزوار الدوليين بمعرض أنوجا إلى زيارة الجناح المصري، في مشهد يعكس حضورًا مميزًا لمصر في قلب واحدة من أكبر الفعاليات العالمية للصناعات الغذائية.

مي خيري: الحملات الترويجية تسعى لجذب الزوار وتسليط الضوء على المشاركة المصرية

وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للجناح المصري بالمعرض

وأكدت أن الحملات الترويجية التى انطلقت في مدينة كولن الألمانية تأتي بدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق دعم الصادرات، وبالتعاون بين المجلس التصديري والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.



وأضافت مي خيري أنه قد شاركت الشركات المصرية العارضة في حملات ترويجية أخرى أيضا للمشاركة المصرية

وأكدت أن هذا التعاون يعكس رؤية موحدة لتعزيز صورة المنتجات المصرية على الساحة الدولية.



وأشارت «خيري» إلى أن أرض المعارض في مدينة كولن تشهد تواجدًا لافتًا للإعلانات الخاصة بالجناح المصري في مواقع متعددة، إلى جانب حملات "براندينج" للعلامات التجارية المصرية في شوارع المدينة، مما يساهم في رفع الوعي بالجناح المصري وجذب الزوار من مختلف الدول.

وأكدت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا الزخم الترويجي يعد خطوة جديدة بعد سنوات طويلة لم تشهد مثل هذا المستوى من الحملات التسويقية المنظمة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدعم هذه الجهود بقوة.

وأكدت «خيري» أن تسهم هذه الحملات الترويجية في رفع الإقبال على الجناح المصري، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الغذائية المصرية، مؤكدة أن المشاركة في أنوجا تمثل منصة استراتيجية للتوسع في الأسواق الأوروبية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.