السبت 04 أكتوبر 2025
اقتصاد

افتتاح الجناح المصري في معرض أنوجا بمشاركة 106 شركات (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

افتتح الجناح المصري رسميًا في معرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولن الألمانية اليوم السبت والذي يستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، بمشاركة 106 شركات مصرية تتوزع على قاعات 2.1 و4.2 و8، إضافة إلى 20 شركة مصرية بأجنحتها الخاصة في مختلف القاعات في واحدة من أقوى وأكبر المشاركات المصرية بالمعرض.

 شهد فعاليات الافتتاح كل من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والوزير المفوض التجاري مها زكريا،  ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية ودينا حسني  وكريم بركة وابراهيم ستين، و مصطفى مهني أعضاء مجلس الإدارة بالمجلس التصديري.

 

 

 

 

 

 

عقب الافتتاح، أجرى الحضور جولة داخل الجناح المصري شملت أجنحة الشركات المشاركة، حيث استمعوا إلى آراء العارضين المصريين ومطالبهم، بما يضمن تعزيز حضور المنتجات المصرية في المعارض الدولية، وتمكين الشركات من المنافسة بقوة في الأسواق المستهدفة.

طارق الهوبي: ثقة أوروبا في المنتج المصري تُترجم لفرص تصديرية حول العالم

 

وقال الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا النوع من المعارض مثل معرض أنوجا يمثل بوابة لفتح قنوات جديدة للتصدير، وفرصة لتعزيز صورة المنتج المصري في الخارج، حيث يرى المستوردون القادمون من مختلف دول العالم لمعرض أنوجا أن وجود المنتجات المصرية على رفوف الأسواق الأوروبية دليل على قوة النظام الرقابي المصري لسلامة الغذاء وقدرته على ضمان الجودة، وهو ما يعزز ثقة الأسواق الأوروبية أيضا والعالمية في المنتجات المصرية.
وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن فعاليات معرض أنوجا «ليست مجرد معارض عادية»، بل تمثل منصات مهمة للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الغذائية وسلامة الأغذية المطبقة على مستوى العالم، وطرق التسويق والعرض والتعبئة والتغليف، كما تتيح فرصة لفهم طريقة تفكير المنافسين والتعرف على القطاعات الجديدة التي تستحق الاستهداف.

وأضاف الهوبي أن «الإجراءات التي تتخذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليست عائقًا أمام حركة الصادرات، وإنما ضمان للمنتج المصري وحفاظ على سمعته على مستوى العالم، بما يضمن تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية».

وأكد  أن «دخول المنتج المصري إلى الاتحاد الأوروبي بشروطه الصارمة ومعاييره الصلبة، شهادة ثقة تترجم لاحقًا إلى فرص تصديرية في أسواق متعددة حول العالم».

