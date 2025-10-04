وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدات الرعاية في التلول و30 يونيو ويحيل المتغيبين للتحقيق

​تفقد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، وحدات الرعاية الصحية الأولية بكل من قرية التلول و30 يونيو في مركز بئر العبد، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية، وتوافر المستلزمات الضرورية بكافة المنشآت.

وكيل صحة سيناء يتفقد وحدات الرعاية في التلول و30 يونيه ويحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق

وأكد أن الجولات التفقدية مستمرة في إطار خطة المديرية لضمان جاهزية واستدامة الخدمات الصحية في كافة أنحاء المحافظة.

​واستهل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء جولته بتفقد وحدة التلول الصحية، مرورًا بوحدة 30 يونيه الصحية، حيث زار غرف الاستقبال والكشف والتطعيمات والصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية، الطعوم، الأمصال، والمستلزمات الطبية.

​وخلال التفقد، وجه الدكتور عمرو بتوفير جهاز أشعة متنقل لوحدة 30 يونيه، وتم الوقوف أيضًا على إكتمال الفرش الطبي والغير طبي بالوحدة لضمان تجهيزها الكامل تمهيدًا لافتتاحها المقرر في أكتوبر الجاري.

​وفي إطار متابعة الانضباط الإداري، تم إحالة المتغيبين عن العمل في وحدة 30 يونيه للتحقيق، وذلك لضمان التزام الفريق الطبي والإداري بمسؤولياتهم وتقديم خدمة صحية متكاملة.

​جاءت الجولة التفقدية الموسعة، استمرارًا لجهود مديرية الشئون الصحية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد رافق سيادته في الجولة د. مصطفي فهيم مدير إدارة الطواري والدكتورة مريم الشعراوي عضو لجنة الحوكمة بالمديرية.

