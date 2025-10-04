السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدات الرعاية في التلول و30 يونيو ويحيل المتغيبين للتحقيق

تفقد وكيل صحة شمال
تفقد وكيل صحة شمال سيناء

​تفقد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، وحدات الرعاية الصحية الأولية بكل من قرية التلول و30 يونيو في مركز بئر العبد، وذلك للاطمئنان على سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية، وتوافر المستلزمات الضرورية بكافة المنشآت.

وكيل صحة سيناء يتفقد وحدات الرعاية في التلول و30 يونيه ويحيل المتغيبين عن العمل للتحقيق 

 وأكد أن الجولات التفقدية مستمرة في إطار خطة المديرية لضمان جاهزية واستدامة الخدمات الصحية في كافة أنحاء المحافظة.

​واستهل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء جولته بتفقد وحدة التلول الصحية، مرورًا بوحدة 30 يونيه الصحية، حيث زار غرف الاستقبال والكشف والتطعيمات والصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية، الطعوم، الأمصال، والمستلزمات الطبية.

​وخلال التفقد، وجه الدكتور عمرو بتوفير جهاز أشعة متنقل لوحدة 30 يونيه، وتم الوقوف أيضًا على إكتمال الفرش الطبي والغير طبي بالوحدة لضمان تجهيزها الكامل تمهيدًا لافتتاحها المقرر في أكتوبر الجاري.

 

محافظ شمال سيناء يهنئ المواطنين بذكرى نصر أكتوبر ويدعوهم للمشاركة في الاحتفالات الوطنية

التعليم العالي: تنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة بتكلفة 24 مليار جنيه

​وفي إطار متابعة الانضباط الإداري، تم إحالة المتغيبين عن العمل في وحدة 30 يونيه للتحقيق، وذلك لضمان التزام الفريق الطبي والإداري بمسؤولياتهم وتقديم خدمة صحية متكاملة.

​جاءت الجولة التفقدية الموسعة، استمرارًا لجهود مديرية الشئون الصحية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد رافق سيادته في الجولة د. مصطفي فهيم مدير إدارة الطواري والدكتورة مريم الشعراوي عضو لجنة الحوكمة بالمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرعاية الصحية الاولية الرعاية الصحية بشمال سيناء بئر العبد شمال سيناء سيناء ومدن القناة سيناء

الأكثر قراءة

ننشر الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

بعد موافقة حماس على خطة ترامب، توفيق عكاشة يكشف المشهد الأخير في حرب غزة

14 محافظة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

مفاجأة، الخطيب يعتزم إقالة هذا المسؤول بسبب ملف المدرب الأجنبي

الأمن يفحص فيديو الفعل الفاضح لفتاة مع شاب أثناء قيادته سيارة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلق على انضمام رافائيل كوهين للجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات النواب 8 أكتوبر

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت (تحديث لحظي)

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق اليوم السبت

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الطرق العملية لحفظ القرآن الكريم؟، عالم أزهري يوضح الطريق الأسهل (فيديو)

هل يجوز للمنتقبة رفع النقاب أمام خطيبها؟ اعرف حكم الشرع (فيديو)

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بتجديد الإيمان وزوال الأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads