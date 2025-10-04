فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في علاج مريض بمتلازمة جيلان باريه

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام في علاج حالة مريض تم تشخيصه بمتلازمة جيلان باريه، مؤكدًا التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المريض خضع لجلسات فصل بلازما (Plasmapheresis)، وأسفرت الجهود الطبية عن تحسن حالته واستعادة القدرة على الحركة بصورة طبيعية.

وشارك في علاج المريض فريق طبي متكامل، ضم: الدكتور أحمد سليمان، استشاري أمراض الباطنة والكلى ومدير المستشفى، الدكتورة شيماء عبد المنعم، استشاري أمراض الباطنة ورئيس قسم العناية المركزة، مس إيمان ومس نعمات من تمريض العناية المركزة.

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي بالدقهلية، أن نجاح هذه الحالة يعكس كفاءة الفريق الطبي والتزامه بالبروتوكولات العلاجية الحديثة، مشيرًا إلى أن المستشفى يواصل تطوير خدماته لمواجهة الحالات الحرجة وتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وعبر الدكتور حمودة الجزار عن شكره وتقديره لكافة أفراد الفريق الطبي على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.