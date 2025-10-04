السبت 04 أكتوبر 2025
محافظات

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في علاج مريض بمتلازمة جيلان باريه

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام في علاج حالة مريض تم تشخيصه بمتلازمة جيلان باريه، مؤكدًا التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية.

 

 وأوضحت إدارة المستشفى أن المريض خضع لجلسات فصل بلازما (Plasmapheresis)، وأسفرت الجهود الطبية عن تحسن حالته واستعادة القدرة على الحركة بصورة طبيعية. 

وشارك في علاج المريض فريق طبي متكامل، ضم: الدكتور أحمد سليمان، استشاري أمراض الباطنة والكلى ومدير المستشفى، الدكتورة شيماء عبد المنعم، استشاري أمراض الباطنة ورئيس قسم العناية المركزة، مس إيمان ومس نعمات من تمريض العناية المركزة.

 

وأكد الدكتور  السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي بالدقهلية، أن نجاح هذه الحالة يعكس كفاءة الفريق الطبي والتزامه بالبروتوكولات العلاجية الحديثة، مشيرًا إلى أن المستشفى يواصل تطوير خدماته لمواجهة الحالات الحرجة وتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وعبر  الدكتور حمودة الجزار عن شكره وتقديره لكافة أفراد الفريق الطبي على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت

