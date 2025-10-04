انتهاء فعاليات مسابقة السنة النبوية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فعاليات مسابقة الأزهر في السنة النبوية الشريفة، والتي استمرت لمدة يومين على التوالي، بمشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية، وذلك بمقر الرواق الأزهري.

تُقام المسابقة بتوجيهات الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وبمشاركة الشيخ محروس شرف، مدير شؤون القرآن الكريم، ووفاء جويد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الأزهر الشريف على ترسيخ القيم النبوية الأصيلة وتعميق الفهم الصحيح للسنة المطهرة لدى الطلاب، وسط أجواء يسودها التنافس الشريف والحرص على الاقتداء بالهدي النبوي وغرس الأخلاق النبوية في نفوس النشء.

