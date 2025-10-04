رئيس الجامعة البريطانية في مصر يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، شيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

تأتي هذه الزيارة لمتابعة ملفات التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وجاء على رأس محاور الاجتماع متابعة مجريات تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من البرنامج الدولي لمحاكاة قمة المناخ COP30 Simulation، والذي تنظمه الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الفترة من 4 وحتى 8 أكتوبر الجاري، كما تمت مناقشة عددًا من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستهدف دعم الشباب، وبناء قدراتهم في مجالات التغير المناخي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور يحيي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتور جيمس جازارد، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة البريطانية، والدكتورة كاثرين هاربر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتورة سارة الخشن، مدير إدارة التطوير الاستراتيجي بالجامعة ومستشار الجامعة للتنمية المستدامة، والدكتور عمرو سعده مؤسس ومدير إدارة الخريجين، وبحضور منسقي برنامج المحاكاة وبعض الطلبة المشاركين في البرنامج.

نموذج محاكاة قمة المناخ COP30 بالجامعة البريطانية

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن التعاون المستمر بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعكس التزامنا بدعم أجندة التنمية المستدامة وتعزيز دور الشباب في مواجهة التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة أصبحت منصة رائدة لاستضافة مبادرات دولية تعكس أهمية التعليم في إعداد قادة المستقبل القادرين على صياغة حلول عملية لمواجهة قضايا المناخ والتنمية.

كما تم عرض الماراثون السنوي، أيضا بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي تقيمه الجامعة لدعم هدف جديد كل عام من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية تحرص على اطلاق مثل هذه المبادرات انطلاقا من دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تسعي لتوفير تجربة متكاملة للطلاب تجمع بين الحياة العلمية والخبرة العملية وتزويد الطلاب بالمهارات العملية ومهارات التفكير النقدي والتفاوض والعمل الجماعي لتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في صناعة القرار.

حيث تم استعراض بعض البرامج الأخرى بالجامعة مثل حياة كريمة والقوافل الطبية في جميع محافظات مصر والمبادرات الطلابية للمساهمة في تنمية المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة من تصنيع خلايا الطاقة الشمسية ومحطات تنقية المياه للمناطق التي تعاني من نقص الموارد وتوربينات الرياح المولدة للكهرباء وإعادة تدوير الورق وغيرها من المبادرات لخدمة المجتمع.

كما قام طلاب الجامعة المشاركون في برنامج محاكاة قمة المناخ COP30 Simulation بتقديم عرضًا للمثل المقيم للبرنامج الانمائي حول مشاركتهم في الفعالية، حيث استعرضوا أدوارهم المختلفة في لجان التفاوض والمحاكاة، وقدموا شرحًا مختصرًا عن مسؤولياتهم وتوقعاتهم من هذا العام.

و عكس العرض مدى أهمية المحاكي وأثره علي جاهزية طلاب الجامعة ووعيهم بالقضايا المناخية، وحرصهم على التفاعل الفعّال مع التحديات العالمية المطروحة على أجندة قمة المناخ.

ومن جانبها، أكدت شيتوسى نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سعادتها بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، ولاسيما في هذه الفعالية المهمة التي تعكس الشراكة المثمرة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة البريطانية، ومواصلة دعم جهود الجامعة في تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تؤهلهم للعب دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي. كما أشادت بالدور التى تقوم به الجامعة في تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية لدى طلابها.

