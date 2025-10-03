الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة مهزلة

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن العمليات بمدينة غزة تسببت بإغلاق 4 مستشفيات و36 مركزا ونقطة طبية.

ووصف مكتب الأمم المتحدة الحديث عن منطقة آمنة في جنوب قطاع غزة بـ “المهزلة”.

ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة منذ الفجر إلى 15 شهيدا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم الجمعة إلى 15 شهيدا بينهم 11 في مدينة غزة، بحسب مصادر في مستشفيات القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 12 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

في حين قال مصدر في المستشفى المعمداني إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران جيش الاحتلال في مدينة غزة منذ صباح اليوم.

كما أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 3 أشخاص في قصف مركبة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

أمس الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 48 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع بينهم 13 من طالبي المساعدات.

250 ألف محاصر في مدينة غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، إن وصف إسرائيل 250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهاب أو بدعمه يوحي بتخطيطها لمجازر واسعة.

كذلك أشار الدفاع المدني بقطاع غزة للجزيرة، إلى أن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة.

إجبار كل من يغادر مدينة غزة على المرور عبر حواجز الجيش

من جانبه، قال وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن جيش الاحتلال يكمل السيطرة على محور نتساريم على الساحل الغربي لغزة.

وأضاف كاتس، وفقا لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”: نشدد الحصار على غزة لهزيمة حماس.

وتابع وزير الحرب الإسرائيلي: “سنجبر كل من يغادر مدينة غزة جنوبا على المرور عبر حواجز الجيش”.

