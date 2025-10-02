الجامعة البريطانية تطلق أول مؤتمر دولي لطب الأسنان بحضور السفير الكوري

أطلقت كلية طب الأسنان بـ الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، أول مؤتمر دولي لطب الأسنان، بحرم الجامعة بمدينة الشروق.

مؤتمر طب الأسنان بالجامعة البريطانية

جاء ذلك بحضور ومشاركة، كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، والدكتور يحيي بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتور جيمس جازارد، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة البريطانية، والدكتور طارق عباس نائب رئيس الجامعة للقطاع الطبي، والدكتورة ودودة بدران، نائب رئيس الجامعة للقطاع الأدبي، والدكتورة فردوس رزق، عميد كلية طب الأسنان، وعددًا من عمداء كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، وممثلون عن القطاع الطبي بالقوات المسلحة ونقابة أطباء الأسنان، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والطبية البارزة.

تعاون علمي مصري كوري

في كلمته الافتتاحية، أكد السفير الكوري كيم يونج هيون، أن تنظيم هذا المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الكورية، مشيرًا إلى أن التعاون العلمي والأكاديمي يمثل جسرًا متينًا يعزز من الشراكة بين البلدين، ويفتح آفاقًا واسعة أمام تبادل الخبرات وبناء كوادر طبية قادرة على المنافسة عالميًا، كما أعرب عن سعادته برؤية الجامعة البريطانية في مصر تضع نفسها في مصاف الجامعات الرائدة دوليًا في مجال طب الأسنان.

من جانبها، أكدت الدكتورة فردوس رزق، عميد كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، أن هذا المؤتمر يعد خطوة نوعية في تطوير تعليم وممارسة طب الأسنان في مصر، حيث يدمج أحدث البروتوكولات العالمية في المناهج الأكاديمية، ويوفر فرصًا حقيقية للتدريب والبحث العلمي المشترك، إلى جانب كونه منصة لتعزيز التواصل بين الخبراء الدوليين والأطباء المصريين. وأضافت أن الكلية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى إعداد جيل جديد من أطباء الأسنان القادرين على تقديم خدمة طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز.

كما تضمن المؤتمر فعاليات موجهة خصيصًا للطلاب والخريجين، من خلال ورش عمل تطبيقية ومحاضرات تفاعلية، أتاحت لهم فرصة التعرف المباشر على أحدث التقنيات العالمية في زراعة الأسنان وجراحات الفم والوجه والفكين، بما يساهم في صقل مهاراتهم العملية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل المحلي والدولي بكفاءة عالية.

يذكر أن المؤتمر استضاف نخبة من الخبراء الدوليين والمصريين في تخصصات زراعة الأسنان وجراحة الفم والوجه والفكين، من بينهم الدكتور ديفيد تشونغ، والبروفيسور ماركو تالاريكو، إلى جانب أساتذة كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، وتناولت الجلسات العلمية أحدث تقنيات الزراعة والتركيبات، وسبل تطوير الممارسة الإكلينيكية في مصر بما يتماشى مع المعايير العالمية.

