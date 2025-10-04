تفاصيل افتتاح مقبرة امنحوتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر بعد ترميمها (فيديو)

كشف الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث، في الوادي الغربي والتي كانت مغلقة للترميم، تحت إشراف البعثة اليابانية جامعة واسيدا، بالتعاون مع اليونسكو والمجلس الأعلى للآثار.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات خاصة لـ «بوابة فيتو»: إنه تم ترميم المقبرة على عدة مراحل، شملت الأعمدة داخل غرفة الدفن ونظافة وصيانة النقوش فيها، حيث توجد فيها نسخة كاملة من كتاب الموتى المقدس، وجرى تجديد سلم الزيارة، والإضاءات، وتعتبر تلك المقبرة من أكبر مقابر البر الغربي في وادي الملوك، وتضم عدد من الممرات الهابطة، وبئر دفن، وغرفة دفن رئيسية، وتابوت، و3 غرف جانبية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة تم وضعها على خارطة السياحة الثقافية وهي أهم المقابر في وادي الملوك بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن المقبرة تم سرقتها في عصر الأسرة الـ21 قبل الميلاد، أيضا حتى التابوت الملك امنحوتب الثالث تم سرقته ماعدا الغطاء وكان عبارة 200 قطعة متفرقة.

يذكر أن المقبرة لأول مرة منذ اكتشافها عام 1799م، وتم فتحها للزيارة، عقب افتتاحها رسميًا اليوم السبت، بحضور وزير السياحة والاثار شريف فتحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، وعدد من ممثلي المحافظة، ولجنة السياحة الثقافية بالمحافظة.

وتعد مقبرة الملك أمنحتب الثالث والتي تحمل الاسم الكودي، WV22 أو KV22، وتم اكتشافها عام 1799 م بواسطة المهندسين الفرنسيين بروسبر جولوا وإدوارد دي فيلييه دي تيراج ضمن حملة نابليون على مصر.

كما تعد المقبرة من أهم اكتشافات وادي الملوك على الرغم من العثور عليها فارغة، ويُعتقد أن محتوياتها قد نُقلت أو تعرضت للنهب بعد تعرض المقبرة لفيضانات تسببت في أضرار جسيمة لمحتوياتها، خاصة بعد عهد الملك أمنحتب الثالث وفترة العمارنة.

