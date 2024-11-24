أقوى المشروبات العشبية، لعلاج الكحة والبلغم في أسرع وقت

أقوى المشروبات العشبية، لعلاج الكحة والبلغم، تعتبر الكحة والبلغم من أكثر الأعراض المزعجة التي تصاحب نزلات البرد والإنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي المختلفة، والمنتشرة هذه الفترة.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أنه على الرغم من توفر العديد من الأدوية والعلاجات الطبية، إلا أن العلاجات الطبيعية وخاصة المشروبات العشبية تُعد خيارًا فعالًا وآمنًا، لعلاج الكحة والبلغم.



حيث تساهم المشروبات العشبية في تهدئة الحلق، تخفيف الكحة، وتذويب البلغم مما يسهل التخلص منه.





أفضل مشروبات عشبية للتخلص من الكحة والبلغم



علاج الكحة بالاعشاب

وتستعرض الدكتورة مها، في هذا التقرير، أقوى المشروبات العشبية لعلاج الكحة والبلغم.

1. شاي الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من أشهر العلاجات الطبيعية التي تُستخدم لعلاج الكحة والبلغم. يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة الحلق وتقليل تهيجه. كما يعمل على توسيع الشعب الهوائية مما يسهل التنفس.

طريقة التحضير:

قم بغلي ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

يمكن إضافة العسل لتحسين الطعم وزيادة الفوائد.

2. شاي العرقسوس

العرقسوس هو نبات يحتوي على مركبات مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تخفيف الكحة وتهدئة الحلق. كما يعزز التخلص من البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي.

طريقة التحضير:

انقع ملعقة صغيرة من جذور العرقسوس المجففة في كوب من الماء الساخن لمدة 10-15 دقيقة.

يُشرب مرتين يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

ملاحظة: يُنصح بتجنب العرقسوس للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

3. شاي النعناع

يحتوي النعناع على مادة المينثول التي تعمل على تهدئة الحلق وفتح الممرات الهوائية، مما يساعد على تقليل الكحة وإذابة البلغم. كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا تساعد في الوقاية من العدوى.

طريقة التحضير:

اغلي بعض أوراق النعناع الطازجة في الماء لمدة 5 دقائق، ثم صفِّي المشروب.

يمكن استنشاق بخار النعناع أثناء غليانه للحصول على فائدة إضافية.

4. شاي الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركومين، وهي مضاد قوي للالتهابات والبكتيريا، مما يساعد في تهدئة الكحة وتخفيف البلغم.

طريقة التحضير:

أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ.

يمكنك إضافة العسل لتعزيز الطعم والفوائد.

يُشرب مرة أو مرتين يوميًا.

5. شاي الزعتر

الزعتر معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، وهو يساعد في تخفيف التهابات الجهاز التنفسي وتقليل الكحة. يعمل الزعتر أيضًا كمذيب طبيعي للبلغم، مما يسهل إخراجه من الرئتين.

طريقة التحضير:

اغلي ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

يمكن إضافة الليمون والعسل للحصول على مزيج أكثر فاعلية.

مشروبات عشبية لعلاج الكحة

6. مشروب الليمون والعسل

هذا المزيج البسيط لكنه فعال يعمل على تهدئة الحلق الملتهب وتخفيف الكحة. كما أن العسل يعتبر مضادًا طبيعيًا للميكروبات، بينما يساعد الليمون في تعزيز المناعة بسبب احتوائه على فيتامين C.

طريقة التحضير:

اعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ.

أضف ملعقة صغيرة من العسل، وامزج جيدًا.

يُشرب هذا المشروب صباحًا ومساءً.

7. مشروب البابونج

البابونج له تأثير مهدئ على الحلق والجهاز التنفسي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتقليل الكحة وتحسين النوم. كما أن استنشاق بخار البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف احتقان الأنف.

طريقة التحضير:

ضع كيس شاي البابونج أو ملعقة صغيرة من البابونج المجفف في كوب من الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

يُشرب قبل النوم لتهدئة الكحة الليلية.

8. مشروب الحلبة

الحلبة تحتوي على مركبات تعمل كمقشع طبيعي تساعد في إذابة البلغم وتنظيف الرئتين. كما أنها تساعد على تقليل تهيج الحلق الناتج عن الكحة.

طريقة التحضير:

اغلي ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

يمكن إضافة العسل لتحسين الطعم.

9. شاي القرفة

القرفة لها خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، مما يجعلها فعالة في تهدئة الكحة وإذابة البلغم.

طريقة التحضير:

أضف عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى كوب من الماء المغلي.

يُترك لمدة 5 دقائق ثم يُشرب.

10. مشروب الشمر

الشمر يعمل كمهدئ طبيعي للسعال ومذيب للبلغم. كما أنه يساعد في تخفيف احتقان الجهاز التنفسي.

طريقة التحضير:

اغلي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

يمكن تناول هذا المشروب مرتين يوميًا.

علاج الكحة

نصائح تساعدك على تحقيق أسرع نتائج:



يُفضل شرب هذه المشروبات دافئة للحصول على أقصى فائدة.

احرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم لتجنب جفاف الحلق.

إذا استمرت الكحة والبلغم لأكثر من أسبوعين، يُنصح بمراجعة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلة صحية تحتاج إلى علاج طبي.

باستخدام هذه المشروبات العشبية، يمكنك تخفيف أعراض الكحة والبلغم بطرق طبيعية وآمنة، مع تعزيز مناعة الجسم لمواجهة الأمراض.

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