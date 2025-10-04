المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني

يعرض المتحف المصري بالتحرير، عددا من القطع الأثرية المميزة لبعض كهنة الدولة المصرية القديمة.

العلاقة بين الملك والكهنة في مصر القديمة

كانت العلاقة بين الملك والكهنة في مصر القديمة علاقة تكامل وسيطرة، حيث كان الملك هو رأس الدولة والدين، وكان الكهنة هم الذراع التنفيذي له في الشؤون الدينية.

وكانت المهمة الجوهرية للكهنة هي ضمان بقاء الكون في حالة التوازن والاستقرار التي خلقته الآلهة، وهو ما يُعرف بالمفهوم المصري القديم "ماعت"، وهذا التوازن لم يكن مهمة دينية فحسب، بل كان ضمانة لاستمرار الحياة والنظام في البلاد.

وكان الملك يُعتبر الوسيط الأساسي والوحيد بين الآلهة وشعبه، ولذلك، كان الكهنة يقومون بجميع الطقوس اليومية في المعابد باسم الملك، وهذا يعني أن الكهنة كانوا بمثابة نواب للملك يؤدون الواجب الديني نيابة عنه، مما يؤكد على أن السلطة الدينية تستمد شرعيتها وعملها من السلطة الملكية.



حياة الكهنة خلال الدولة المصرية القديمة

وكانت حياة الكهنة محكومة بمتطلبات الطهارة الصارمة جدًا ليكونوا لائقين للتعامل مع المقدس، وكانوا يقومون بارتداء أنظف الملابس الكتانية فقط وجلود النمور التي كانت ترمز إلى مكانة الكاهن الأعلى.

ومقابل خدماتهم، كانوا يكافأون بجزء من القرابين الطعام والشراب المقدمة للآلهة، مما يوفر لهم مصدرًا للرزق ويجعلهم مرتبطين اقتصاديًا بمؤسسة المعبد.

ترابط السلطتين والسيطرة الملكية لم يكن روحيًا فحسب، بل سياسيا وإداريا، وكان الملك يشارك في اختيار كبار الكهنة، خاصة أولئك الذين يشغلون مناصب ذات نفوذ سياسي، وهذه المشاركة ضمنت أن تكون المؤسسة الدينية خاضعة للعرش وتعمل على دعم وتثبيت سلطة الملك، مانعة الكهنة من تكوين قوة سياسية مستقلة قد تهدد الحكم الملكي، حيث كان الكهنة يعدون المنفذون لضمان الاستقرار الديني والاجتماعي، لكنهم كانوا يعملون تحت مظلة وبسلطة الملك، الذي كان يسيطر على تعيين قياداتهم لضمان ولاء المؤسسة الدينية له.



