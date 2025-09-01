الإثنين 01 سبتمبر 2025
المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويع المواطنين في المرج

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامه بترويع المواطنين بألفاظ خادشة في شارع عام وحيازة سلاح أبيض وسلاح ناري وحشيش مخدر بغرض التعاطي بمنطقة المرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والصياح بألفاظ خادشة للحياء وحيازة سلاح أبيض وسلاح ناري بأحد الشوارع بمنطقة المرج بالقاهرة.


وبالفحص وإجراء التحريات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط المتهم وتبين انه (عاطل مقيم بدائرة القسم) وبحوزته سلاح أبيض وسلاح ناري بغرض التشاجر والحشيش المخدر بغرض التعاطي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

