إسرائيل: بيان حماس ليس قبولًا بالخطة الأمريكية

نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن مسئولين إسرائيليين كبار شاركوا في المحادثات التي أجراها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، أن إسرائيل لا تعتبر بيان حركة "حماس" الأخير موافقة على الخطة الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة.

وبحسب المسؤولين، فإن إسرائيل فسّرت بيان "حماس" بشكل مختلف عن تفسير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قرأ الرد على أنه "قبول بمقترحه لوقف الحرب"، معتبرًا أن الحركة مستعدة لسلام دائم، وداعيًا إسرائيل إلى وقف القصف على غزة فورًا.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، قال المسؤولون الإسرائيليون إن ترامب "لم يترك لإسرائيل خيارًا" سوى التعامل مع بيان حماس كإشارة إيجابية تستدعي الحوار، وأضافوا أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، وستحدد ما إذا كانت الأمور ستتجه نحو إطلاق سراح الأسرى أو العودة إلى جولة جديدة من القتال العنيف.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، مساء أمس الجمعة، أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن خطة ترامب لوقف إطلاق النار، مؤكدة في الوقت نفسه تجديد استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى "هيئة فلسطينية من المستقلين" وفق توافق وطني، وبرعاية عربية وإسلامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.