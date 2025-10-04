السبت 04 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: الاحتلال يُعد قائمة بالأسرى الفلسطينيين وخرائط الانسحاب من غزة وفق خطة ترامب

الأسرى الفلسطينيين
الأسرى الفلسطينيين

 أفادت القناة 12 العبرية اليوم السبت، بأنه في إطار الاستعدادات لتسريع المفاوضات مع حركة حماس، يعد مسؤولو الأمن في إسرائيل قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

مسؤولو الأمن في إسرائيل يعدون  قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم

 وقالت القناة 12، إن التحدي السياسي يكمن في أن إسرائيل خططت لعقد هذه المفاوضات لإبرام الاتفاق تحت وطأة القصف، مشيرة إلى أنه مع حلول المساء، سنعرف رد فعل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على قرار وقف عملية احتلال قطاع غزة الآن.

ومن جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن فريقا مشتركا من جهاز الأمن العام (الشاباك) وجيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد يعمل حاليا على صياغة قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم عند إطلاق سراح الرهائن.

وقد تضمنت مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 250 سجينا مؤبدا، مما يعني بقاء بضع عشرات من أصحاب المؤبدات فقط في السجن. 

في الوقت نفسه، تعمل فرق متخصصة على صياغة خرائط الانسحاب الدقيقة، بناء على خطة ترامب، التي سيتم عرضها خلال هذه المفاوضات.

أفادت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم السبت بأن القتال الفعلي في غزة توقف الليلة بأوامر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الأسرى الفلسطينيين سموتريتش

مواد متعلقة

حماس: دعوة ترامب إسرائيل لوقف قصف غزة "مشجعة" وجاهزون لبدء المفاوضات وإتمام عملية تبادل الأسرى

الأكثر قراءة

القائمة الكاملة لأسعار تذاكر متحف الطفل، وهذا رابط الحجز

وفاة نجم الزمالك السابق

السيسي يرفع شعار الاتزان الاستراتيجي، 6 نقاط تحكم تحركات مصر في المنطقة والعالم

انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم السبت 4 أكتوبر 2025

حماس تضع شرطًا جديدًا لإطلاق سراح أسرى الاحتلال

سعر السمك اليوم، انخفاض يصل إلى 20 جنيها في 4 أصناف وارتفاع البربون وسط

أخبار مصر: وقف حرب غزة بأمر ترامب، ارتفاع منسوب النيل يداهم مدينة جديدة بالمنوفية، أول تحرك قضائي ضد أزمة الإيجار القديم

انخفاض جديد بالصعيد والقاهرة تسجل 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية نبوية جامعة من السنة يمكن ترديدها في الصباح أو المساء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 4 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads