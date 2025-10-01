المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات أسبوع القاهرة للطعام

يستضيف، المتحف المصري الكبير فعاليات النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام، والذي يستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.



النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام

وتأتي رعاية الوزارة لهذا الحدث في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى إبراز ما تتميز به مصر من منتجات وأنماط سياحية متعددة تحت شعار “مصر… تنوع لا يُضاهى”، ومن بينها منتج سياحة الطعام الذي يسلط الضوء على الأكلات التراثية والأصيلة التي يزخر بها المطبخ المصري

وأوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوزارة تؤمن بأن الطعام نافذة سحرية تطل على الوجه المتعدد لمصر، فكل طبق مصري يحمل قصة تروي عبق حضارتها العريقة ودفء شعبها.

استضافة المتحف المصري الكبير لفعاليات أسبوع القاهرة للطعام



وأضاف أن استضافة هذا الحدث بالمتحف المصري الكبير يعكس اندماج عظمة التاريخ المصري مع عالم الطهي المعاصر، ليمنح الزوار تجربة استثنائية تجمع بين الثقافة والذوق والفن.

ويشهد “أسبوع القاهرة للطعام” تنظيم أكثر من 30 فعالية متنوعة يشارك بها أكثر من 30 من أشهر الطهاة العالميين، ويتخلل الحدث سلسلة من الحوارات والندوات التفاعلية حول فنون الطهي، يشارك بها خبراء دوليون ونخبة من الطهاة المصريين، لعرض أسرار المطبخ المصري وما يقدمه من أطباق أصيلة ذات طابع حضاري مميز.



