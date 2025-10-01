الأربعاء 01 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات أسبوع القاهرة للطعام

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
ads

يستضيف، المتحف المصري الكبير فعاليات النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام، والذي يستمر حتى الرابع من أكتوبر المقبل.
 

النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للطعام

وتأتي رعاية الوزارة لهذا الحدث في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى إبراز ما تتميز به مصر من منتجات وأنماط سياحية متعددة تحت شعار “مصر… تنوع لا يُضاهى”، ومن بينها منتج سياحة الطعام الذي يسلط الضوء على الأكلات التراثية والأصيلة التي يزخر بها المطبخ المصري

وأوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الوزارة تؤمن بأن الطعام نافذة سحرية تطل على الوجه المتعدد لمصر، فكل طبق مصري يحمل قصة تروي عبق حضارتها العريقة ودفء شعبها.

استضافة المتحف المصري الكبير لفعاليات أسبوع القاهرة للطعام
 

وأضاف أن استضافة هذا الحدث بالمتحف المصري الكبير يعكس اندماج عظمة التاريخ المصري مع عالم الطهي المعاصر، ليمنح الزوار تجربة استثنائية تجمع بين الثقافة والذوق والفن.

ويشهد “أسبوع القاهرة للطعام” تنظيم أكثر من 30 فعالية متنوعة يشارك بها أكثر من 30 من أشهر الطهاة العالميين، ويتخلل الحدث سلسلة من الحوارات والندوات التفاعلية حول فنون الطهي، يشارك بها خبراء دوليون ونخبة من الطهاة المصريين، لعرض أسرار المطبخ المصري وما يقدمه من أطباق أصيلة ذات طابع حضاري مميز.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدينة القاهرة أسبوع القاهرة للطعام المتحف المصري الكبير المتحف المصري الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

مواد متعلقة

السياحة توضح حقيقة تسعير برامج الحج السياحي للموسم القادم

وزير السياحة والآثار: خطط جديدة لتنظيم الزيارة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة

المرصد السوري: تعرض بشار الأسد لحادث تسمم في موسكو

رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام الخرطوم بملف مياه النيل وسد النهضة

هيئة الدواء تحذر من غش تجاري بمستحضر "Xilone" شراب للأطفال

أبرزها إيقاف نجمي الأهلي والزمالك، رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة التاسعة من الدوري

أول تعليق من حماس على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية ودوي انفجارات قوية في سماء الاحتلال

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الكيلو يصل لـ215 جنيهًا، ننشر أسعار المانجو اليوم الأربعاء بالمحال التجارية

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موت هارون ثم موسى عليهما السلام

ماذا تفعل المرأة مع الزوج كثير الحلف بالطلاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads