وكيل التعليم بالدقهلية: لا شكاوى بشأن إصابة طالب المنزلة وتشكيل لجنة للفحص

الطفل فادي المصاب
الطفل فادي المصاب بالمدرسة في المنزلة، فيتو

أكد محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أن المديرية وإدارة المنزلة التعليمية لم يتلقيا أي شكاوى بشأن اتهام ولية أمر تلميذ بمدرسة المنزلة الرسمية للغات، لمُدرسة بالتعدي عليه وإحداث إصابته بجرح في قرنية العين وتركته دون إسعافه.

تعليم الدقهلية لم نتلق أي شكوى في إصابة طالب المنزلة

وأشار وكيل تعليم الدقهلية إلى أن الواقعة تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بإصابة فادي عبد الرحمن فهيد تلميذ بالصف الأول الابتدائي، من خلال ولي الأمر دون شكوى رسمية، مؤكدًا أن الوزارة شددت على منع ضرب الطلاب في المدارس، وتوفير بيئة آمنة لهم.

التلميذ لم يظهر أي شكوي أو تعب داخل المدرسة لاسعافه والجنه للفحص الاحد 

وقال الرشيدي، أنه تواصل مع مدير الإدارة ومدير المدرسة وتبين أن الطفل لم يظهر أي تعب داخل الفصل لاسعافه، وان المدرسة كانت تقف بالفصل والتلميذ هو من تحرك واصطدم وجهه بالكتاب بيد المعلمه، مؤكدا إنه سيتم إرسال لجنة من المديرية للمدرسة، يوم الأحد المقبل، وفتح تحقيق في الواقعة وكشف تفاصيلها وملابساتها.

نلتزم بتطبيق اللوائح في حال ثبوت الواقعة 

وشدد الرشيدي انه في حال ثبوت تعدي المدرسة على التلميذ، سيتم تطبيق نصوص اللوائح والانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية فورًا حيال المقصرين.

