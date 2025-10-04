السبت 04 أكتوبر 2025
حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة إشعال النار في شقة أقاربه بالزيتون

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون تجديد حبس عاطل بتهمة إشعال النار داخل شقة أقاربه بسبب عتابهم له على تعمد أصدقائه تعاطي المخدرات أمام منزلهم، في حلمية الزيتون، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكشف تقرير المعمل الجنائي أن المتهم استخدم مادة سريعة الاشتعال عبارة عن بنزين ثم صنع منها زجاجة مولوتوف وألقاها على الشقة وأشعل بها النار.


البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حلمية الزيتون، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.


وبالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وأقاربه بسبب رفضهم وقوف أصدقائه أمام منزلهم وتعاطيهم المخدرات، فاعترض المتهم على الأمر.

وأضافت التحريات أن المتهم انتظر حتى هدأ الشارع، ثم توجه إلى شقة أقاربه وأشعل بها النار انتقاما منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم ومكانه وضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جنح الزيتون محكمة جنح الزيتون حلمية الزيتون غرفة عمليات النجدة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

الجريدة الرسمية
